Пекин, , 15:28 — REGNUM В Китае представлена серийная версия гибридного кроссовера Haima 6P. Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале new cars.

Новинка станет прямым конкурентом Volkswagen Tiguan.

В список оснащения модели вошли тачскрин мультимедийной системы, виртуальная панель приборов, климат-контроль и многое другое. В салоне появились сразу две «шайбы», которые отвечают за выбор режима работы трансмиссии и езды.

Внешне гибрид 6P отличается от Haima S5 второго поколения наличием синей окантовки на решетке радиатора, а вместо эмблемы на двери багажника красуется надпись с названием марки. Длина гибрида равна 4418 мм, а ширина — 1823 мм. Колесная база составляет 2630 мм.

Моторная линейка Haima 6P включает в себя бензиновый турбомотор на 1,2 л и электродвигатель общей мощностью 252 л. с. (524 Нм). Ёмкость аккумулятора пока не раскрывается.

Отмечается, что только на электротяге кроссовер сможет проехать около 80 км.

Напомним, в январе 2021 года продажи машин СП FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. выросли на 27,7%, до 241 587 единиц.

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