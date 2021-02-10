Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Американская компания Fisker Automotive представила серийную версию электрического кроссовера Fisker Ocean. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Уже сейчас дилеры компании принимают заказы на новый электокроссовер. Однако первые автомобили будут доставлены клиентам только в 2022 году.

Цена модели составит 37 499 долларов без учёта налогов и субсидий. Чтобы оформить предзаказ и встать в очередь клиент должен оставить предоплату в размере 250 долларов.

Ожидается, что Fisker Ocean будет оснащён аккумулятором на 80 кВт-ч. Батарея позволит проехать электрокару без подзарядки 480 км пути. Кроме того, аккумулятор поддерживает быструю зарядку — до 80% авто заряжается за 30 минут.

Топовая Fisker Ocean получит два электромотора общей производительностью 302 л. с.

Ранее компания Hyundai провела премьеру новой платформы Electric-Global Modular Platform (E-GMP) для своих будущих моделей с электромоторами. Об этом сообщается на сайте компании. В ближайшее время автопроизводитель намерен выпустить 23 новых электрокара.

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