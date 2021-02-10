Москва, , 14:12 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) завершен первый этап опытной эксплуатации БМПТ «Терминатор». Об этом сообщила пресс-служба округа.

На полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа на «Терминаторе» экипажами была проведена серия занятий по вождению, а также огневой и технической подготовке.

В ходе обкатки техники военнослужащих консультировали представители завода-изготовителя. Они оказывали методическую помощь, а также помогали в обслуживании БМПТ.

Отмечается, что на следующем этапе опытной эксплуатации БМПТ «Терминатор» протестируют в боевых порядках танковых подразделений. Военнослужащие проведут стрельбу в различной тактической обстановке.

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