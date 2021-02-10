Москва, , 13:34 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor оформила в РФ патент на экстерьер полноразмерного кроссовера Genesis GV80. Документ размещён в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Дизайн кроссовера создал стилист Hyundai Motor Мюн Чин Чун. Актуальная версия GV80 продается в РФ с конца прошлого года. В моторной линейке модели присутствуют версии с бензиновыми турбированными силовыми агрегатами рабочим объёмом 2,5 и 3,5 литра и производительностью соответственно 249 и 379 л. с.

Также покупатели могут приобрести модель с турбодизельным трёхлитровым мотором максимальной мощностью 249 «лошадей». Все двигатели передают крутящий момент на четыре колеса через восьмипозиционный «автомат». Собирают кроссовер на калининградском заводе «Автотор».

В России бюджетная комплектация GV80 стоит 4,05 млн рублей.

Ранее в сети появились первые фотографии с испытаний самого компактного кроссовера компании Hyundai под названием AX-1. В модельной линейке бренда автомобиль расположится ниже Hyundai Bayon и Hyundai Venue.

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