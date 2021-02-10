Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Американская компания Ford представила гибридную версию минивэна S-Max в пяти‑ и семиместных вариантах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Гибридный Ford S-Max получил двигатель объемом 2,5 л, который идет в паре с электромотором и батареей ёмкостью 1,1 кВт/ч. Суммарная мощность агрегатов равна 190 л. с.

В смешанном режиме модель расходует 6,4 литра бензина на 100 км пробега и выбрасывает в атмосферу на 10% меньше углекислого газа, чем дизельные аналоги.

С 0 до 100 км/ч Ford S-Max разгоняется за 9,8 секунды.

Напомним, что минивэн Ford S-Max производится с 2006 года. В 2014 году был представлен S-Max второго поколения.

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