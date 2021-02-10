Москва, , 13:02 — REGNUM Создание ракеты сверхтяжелого класса «Енисей», предназначенной для полётов к Луне, приостановлено. Об этом глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил 10 февраля журналистам.

Он отметил, что облик ракеты-носителя могут скорректировать. Пока этот вопрос не решён, и разработку приостановили. В РКЦ готовы продолжить работу над ракетой после принятия соответствующего решения.

«Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года», — предположил Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание носителя «Енисей». Первые модули перспективной сверхтяжелой ракеты начали создавать весной 2020 года на основе блоков «Союза-5», который также разрабатывается в настоящее время.

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