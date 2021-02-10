Тольятти, Самарская область, , 12:55 — REGNUM Новое поколение Lada Niva сохранит черты базовой версии, однако в техническом плане претерпит кардинальные изменения. Об этом сообщил глава группы Renault Лука де Мео в интервью изданию Automotive News.

В основу новинки ляжет платформа CMF-B, которая уже опробована на моделях Dacia Logan и Sandero. Также стоит отметить, что большинство агрегатов и узлов (около 85%) будут унифицированы с этими авто.

По словам топ-менеджера компании, новый автомобиль будет приспособлен к «серьезным нагрузкам и непростым условиям». Он также добавил, что чем-то Lada Niva нового поколения можно будет сравнить с японским Suzuki Jimny.

Ранее стало известно, что французский автопроизводитель Renault намерен выпустить модель 4L (Quatrelle) в версии субкомпактного электрокроссовера. Авто будет создано в честь 60-летнего юбилея бензиновой версии 4L.

Читайте также: Представлен бюджетный кроссовер Renault Kiger