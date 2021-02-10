Набережные Челны, Татария, , 12:17 — REGNUM ПАО «КамАЗ» опубликовало видеотизер с подробностями о новом электромобиле «Кама-1», который был разработан совместно с Центром компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Видео размещено на официальной странице компании в YouTube.

Ролик сопровождается сообщением о том, что в ближайшее время компания опубликует более подробный обзор новинки. Так, продемонстрирован процесс создания пластилинового макета машины, а также показан сам опытно-промышленный предсерийный образец электрокара, который едет по одному из цехов предприятия.

Также из видео стало известно, как управляется электрокар с неподвижным планшетом в центре рулевого колеса. Отмечается, что фронтальная подушка безопасности у машины «выстреливает» из-под обшивки крыши в зоне верхней кромки ветрового стекла.

Автомобиль уже прошёл испытания и сертификацию. Премьера концепта электрической модели состоялась в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге и Москве.

Длина «Кама-1» составляет 3,4 м, а ширина — 1,7 м. Такие габариты уступают японской модели Mitsubishi i-MiEV. Запас хода российского электрокара равен 250 км.

Напомним, в течение 2021 года в РФ будут представлены седаны и грузовые автомобили, созданные на тележке электрокара «Кама-1».

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