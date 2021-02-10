Анкара, , 11:21 — REGNUM Судно обеспечения Laramie ВМС США, находившееся в Чёрном море вместе с американскими эсминцами, покинуло его акваторию. Судно прошло пролив Босфор, сообщает Avia.pro.

На снимках, распространённых по сети, судно покрыто ржавчиной. Степень коррозии довольно серьёзная, что стало поводом для комментариев интернет-пользователей.

Авторы сравнивают Laramie с морской мишенью и удивляются, как оно вообще дошло до Чёрного моря.

«Теперь понятно, почему Россия злится на США — если эта развалина утонет у берегов Крыма, то может стать угрозой для российских субмарин», — говорится в одном из комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Чёрном море появился ракетный эсминец военно-морских сил США Porter. Ранее в акваторию вошли ракетный эсминец Donald Cook и судно обеспечения Laramie. Действия американских кораблей взял под контроль Черноморский флот РФ.

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