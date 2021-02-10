Москва, , 10:41 — REGNUM Холдинг «Швабе», входящий в государственную корпорацию «Ростех», разработал новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба госкорпорации.

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Уточняется, что это первый в России аппарат ИВЛ, имеющий функцию безопасной томографии.

«Томография выполняется без излучения безопасным для человека электроимпендансным методом. Российских аналогов устройства на данный момент не существует», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время опытный образец аппарата уже готов и ведутся испытания для того, чтобы зарегистрировать его в качестве медицинского изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Нижегородской области наладили производство экзоскелетов E-Helper, предназначенных для реабилитации пациентов, которые полностью утратили способность ходить.