Сеул, , 09:53 — REGNUM В сети появились снимки салона прототипа электрокара KIA CV. Фотографии размещены на сайте Carscoop.

Прототип электрокара KIA CV Carscoops

Интерьер модели журналистам удалось заснять в Швеции, где она проходит дорожные испытания.

Электрокар собран на принципиально новой платформе Electric. Официальная премьера авто состоится совсем скоро — в первом квартале нынешнего года. В общей сложности компания планирует разработать семь специализированных электрокаров к 2027 году.

Что же касается заснятого журналистами интерьера электрического KIA CV, то здесь стоит отметить отдельно стоящую цифровую «приборку» в стиле Mercedes и информационно-развлекательную систему. Кроме того, в салоне имеется двухспицевый мультируль и тонкие вентиляционные отверстия. Также на фото можно рассмотреть систему окружающего освещения и минималистичную центральную консоль.

Ранее дилеры KIA в РФ приступили к продажам спецверсии кроссовера Sportage. Называется версия Black Edition. В Европе такие модели продаются с конца прошлого года.

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