Москва, , 09:33 — REGNUM Японская компания Mitsubishi планирует представить весной на российском авторынке рестайлинговые модели Eclipse Cross и Pajero Sport. Об этом сообщил глава «ММС Рус» Осаму Иваба на пресс-конференции в Москве.

Обновленный Eclipse Cross получил затемненную решетку радиатора, новые бампера и зауженные фары. Дорожный просвет модели увеличился на 16 мм, до 199 мм. Внутри новинка отделана алькантарой и искусственной кожей. Кроме того, в салоне установлены новая система мультимедиа с дисплеем на восемь дюймов и адаптивный круиз-контроль.

Версии Eclipse Cross с передним приводом оборудованы новым двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л. с., который сочетается с вариатором. В моторную линейку также входит прежний 1,5-литровый турбированный мотор производительностью 150 л. с. Он идет в паре с вариатором и приводом 4×4.

Обновленный Pajero Sport будет представлен в России 2 марта 2021 года, а его продажи начнуться в стране в мае.

Под капотом модернизированного Pajero Sport стоит трехлитровый мотор мощностью 209 л. с. либо 2,4-литровый дизельный турбомотор производительностью 181 л. с. Причем первый мотор агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом». Однако пока не сообщается, какой мотор получат модели, которые будут представлены в России.

Напомним, обновленный Mitsubishi Eclipse Cross был представлен в октябре 2020 года, а премьера модернизированного Mitsubishi Pajero Sport состоялась в 2019 году в Таиланде.

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