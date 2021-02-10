Берлин, , 09:12 — REGNUM Появилась информация об оснащении нового кроссовера BMW iX с электромотором. Об этом сообщается на портале BMW Bimmerpost.

Отмечается, что новинка в базовой комплектации будет оснащена 20-дюймовыми колёсными дисками. За доплату покупатели смогут получить 21 — или 22-дюймовые диски. Кроме того, кроссовер может похвастаться панорамной крышей Sky Lounge Roof и теплоизолированным ветровым стеклом.

Для модели BMW iX предусмотрена опция Personal CoPilot (для автономного вождения), и система Natural Interaction (управление опциями машины жестами). В начальной версии авто оснащено аудиосистемой Harman Kardon. Опционально доступна система Bower and Wilkins.

Новинка станет флагманом электрической линейки BMW. Её производство начнётся во второй половине нынешнего года.

Ранее тюнинговое ателье Manhart представило «пакет» модернизаций для модели BMW M2 CS. Обновления предусмотрены как в экстерьере, так и в технической части. В комплект для тюнинга входят шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

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