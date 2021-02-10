Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Американская компания SpaceX, владельцем которой является предприниматель Илон Маск, запустит модули необходимые для создания окололунной станции Gateway. Об этом 10 февраля сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Уточняется, что речь идет о том, что на орбиту Луны запустят электродвигательный модуль (Power and Propulsion Element, PPE) и станции жизнеобеспечения и снабжения (Habitation and Logistics Outpost, HALO).

При этом в NASA подчеркнули, что данные модули будут «основными элементами» для того, чтобы создать окололунную станцию, последняя должна будет стать пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос.

Также указывается, что модули соберут на Земле и доставят на окололунную орбиту одним запуском с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) не ранее мая 2024 года. Вместе с тем, отмечается, что запуск будет проведен с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, ее грузоподъемность превышает 63,8 т. Ожидается, что сумма затрат по контракту NASA и SpaceX составит свыше $331,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автоматическая межпланетная станция «Hope», созданная специалистами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вышла на орбиту планеты Марс.