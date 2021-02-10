Пекин, , 08:33 — REGNUM Китайская автокомпания BYD Auto представила спорткар SS Dolphin — реплику (копия внешне идентична оригиналу, которая может выполнять все его функции) американского Chevrolet Corvette C1 образца 1958 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Компания BYD Auto и её партнёр Songsan уже начали собирать эту новинку. Спорткар был представлен в начале осени прошлого года на автомобильной выставке в Пекине.

Производство модели Dolphin мелкосерийное. Автопроизводители закупают основные агрегаты. Шасси же они делают сами. Каркас кузова автомобиля сварен из стальных труб, а внешние панели сделаны из композитных материалов.

Внешне модель выделяется хромированными декоративными элементами, панорамным передним стеклом, двойными круглыми фарами. В отличие от оригинального Chevrolet Corvette передний свес более вытянут, а боковины более крупные. Эти изменения связаны с установкой нового мотора и обеспечением пассивной безопасности.

Под капотом спорткара функционирует гибридная бензиново-электрическая установка BYD.

Ранее компания Roadster Shop увеличила мощность рестомода Chevrolet Silverado K20. Silverado собиралась с 1973 по 1980 год. Автопроизводители оснастили модель доработанным шасси от модели Silverado HD. В движение машину приводит бензиновый мотор V8 с индексом GM LT4 объёмом 6,2 л.

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