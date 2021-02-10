Таллахасси, США, , 06:24 — REGNUM Баллистическую ракету, запущенную с подводной лодки ВМС США, выдали за НЛО в американском штате Флорида. Об этом 9 февраля передает телеканал Fox News.

Пользователи соцсетей делились фотографиями и видеозаписями со светящимся объектом, похожим на падающую комету. Ей оказалась баллистическая ракета Trident II.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Пентагон признал подлинность ряда видеозаписей американских военных пилотов, на которых были засняты неопознанные летательные объекты. Съемки НЛО происходили в 2004 и 2015 годах.

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