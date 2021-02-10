Абу-Даби, , 05:58 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Hope», созданная специалистами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вышла на орбиту планеты Марс. Об этом 9 февраля сообщается на странице в Twitter Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида.

Запуск аппарата состоялся 20 июля с территории космического центра Танэгасима в Японии. ОАЭ стали пятым по счету государством, которое достигло Марса.

Станцию называют первой арабской миссией к Красной планете. Аппарат будет изучать климат и нижние слои марсианской атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отправит на Луну ракету к 2023 году в рамках своей космической программы.

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