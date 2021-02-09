Лондон, , 14:56 — REGNUM Британский производитель спортивных и гоночных машин Lotus Cars Limited подготовил версию Final Edition для спорткаров Lotus Elise и Exige. Демонстрационное видео с моделями размещено на YouTube-канале REC Anything.

Версия Final Edition для Lotus Elise и Exige является завершающей, поскольку автопроизводитель намерен снять эти модели с производства.

«Прощальные» версии получат более широкий список опций, а также классическую палитру для кузова и новые варианты отделки интерьера.

Кроме того, машины оснащены новыми рулями с эмблемой марки и табличками с надписью Final Edition. Спорткар Elise Final Edition изготовлен в двух версиях — Elise Sport 240 Final Edition и Elise Cup 250 Final Edition.

Спорткар в версии Exige имеет три модификации: Exige Sport 390 Final Edition, Exige Sport 420 Final Edition, Exige Cup 430 Final Edition. Все они оснащены компрессорными моторами V6 объёмом 3,5 л.

Ранее стало известно, что компания Lotus назовёт свой новый кроссовер Lambda. Его производство начнётся до конца 2021 года. Собрана новинка будет на модульной «тележке» SPA (Scalable Product Architecture).

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