Москва, , 14:34 — REGNUM Самым лучшим способом экономии на уходе за личным транспортом является замена автомобильной «химии» на обычный нашатырный спирт. Об этом рассказал автомобильный обозреватель портала «АвтоВзгляд» Эдуард Раскин.

Пол-литровый флакон нашатыря стоит в среднем 32 рубля. При этом с помощью него можно выводить с кресел пятна более качественно, чем при помощи современной «химии». Это средство поможет вывести подтёки от пролитого кофе и сока.

Для приготовления «волшебного» средства необходимо смешать стакан нашатыря со стаканом теплой воды и добавить в получившийся раствор столовую ложку поваренной соли.

Средство на основе нашатыря нужно нанести на пятно и оставить на 20 минут. После чего это место протирается губкой.

Также с помощью нашатыря можно очистить автомобильные стёкла и фары. Способ приготовления стеклоомывателя такой: смешиваем литр воды, столовую ложку нашатыря, столовую ложку картофельного крахмала и натираем триплекс.

Кроме того, нашатырь может сделать эластичными задубевшие дворники. Для этого их нужно замочить на ночь в растворе воды и нашатырного спирта.

Автомобильный обозреватель предупредил, что после всех процедур необходимо будет в течение получаса проветривать машину.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал владельцам транспортных средств не сажать аккумулятор машины до конца в попытке завести автомобиль в морозную погоду. Он пояснил, что современное авто при хорошем уходе без проблем заводится при минус 20 градусов, если только машине не 20 лет. Если же стартер всё равно прокручивается, то нужно понять, почему не заводится машина.

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