Берлин, , 14:11 — REGNUM В сети появились фотографии прототипа электрического фургона Volkswagen ID Buzz. Снимки размещены на сайте Motor1.

Электрофургон Volkswagen ID Buzz Motor1

Фотошпионам удалось заснять авто, когда его перевозили на трейлере. Для маскировки автопроизводители установили на электрокар кузов нынешней версии Volkswagen T6. Это говорит о ранней стадии тестирования модели.

Базовая комплектация новинки получит мотор мощностью 150 кВт, который будет приводить в движение заднюю ось электрокара. Также покупателям будет доступна полноприводная версия фургона. Максимальная скорость автомобиля составляет 160 км/ч. Благодаря новому аккумулятору, максимальная дальность хода ID. Buzz составит 550 км.

Премьера серийной версии ID. Buzz состоится в 2022 году.

Напомним, предприятие FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. в Китае продало в январе нынешнего года 241 587 единиц автомобилей. Это на 27,7% больше, чем в январе 2020 года.

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