Пекин, , 12:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил на китайском рынке рестайлинговую версию модели Passat. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Внешне новинка выглядит как гибридная модель Passat PHEV. Обновлённое авто оснащено передним бампером со встроенными в него светодиодными скобами дневных ходовых огней. Над бампером установлены хромированные молдинги. Радиаторная решётка на горизонтальных планках получила хромированные акценты.

Наибольшие изменения произошли внутри машины. Автопроизводители установили в автомобиль сенсорный блок управления климат-контролем вместо аналогового. Кроме того, изменились и материалы отделки интерьера.

В движение обновлённый Passat приводит турбомотор рабочим объёмом 1,4 л производительностью 150 л. с. Также для покупателей доступна версия модели с двухлитровым наддувным двигателем мощностью 186 либо 220 л. с.

Все моторы агрегатируются с семискоростным «роботом» DSG.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen выведет на российский рынок в честь следующего чемпионата Европы по футболу новую версию лифтбэка Polo. Она будет иметь набор аксессуаров для болельщиков.

Читайте также: FAW-Volkswagen увеличил продажи автомобилей в Китае почти на 28%