Тольятти, Самарская область, , 12:31 — REGNUM АвтоВАЗ представил на российском авторынке новую Lada Niva Travel. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что модель получила новый дизайн внешнего вида. При этом автомобиль не потерял свою бескомпромиссную проходимость. В версии Off-road Niva Travel оборудована штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика. Последний предназначен для защиты кузова от мелких повреждений.

Модель укомплектована кондиционером, надежной шумо‑ и виброизоляцией, мультимедийной системой, камерой заднего вида с омывателем, двумя подушками безопасности, обогревом лобового стекла, кресел и зеркал.

Цена новинки начинается от 747 900 рублей.

Напомним, в январе 2021 года продажи АвтоВАЗа в России увеличились на 0,3% по сравнению с январем прошлого года.

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