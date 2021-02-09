Москва, , 12:11 — REGNUM Латвия и Эстония, входящие в НАТО, а также Финляндия, чьи военные системы унифицированы со стандартами альянса, выступили против использования для сотовой связи сетей 5G под Санкт-Петербургом, работающих на частотах 4,8−4,99 ГГц. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документы Международного союза электросвязи (МСЭ).

МСЭ — подразделение ООН, которое координирует взаимодействие участников глобального рынка связи. Союз опубликовал таблицу согласования использования частотного диапазона, в которой указано, что Латвия, Эстония и Финляндия не хотят, чтобы российские операторы пользовались базовыми станциями сотовой связи сетей 5G.

Международный регламент радиосвязи предписывает получение согласия на использование средств связи на приграничных территориях. Так, сопредельные страны должны согласовывать использование частот 4,8−4,99 ГГц для сетей 5G на расстоянии до 300 км от их воздушных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.

В Кронштадте в настоящее время находится опытная зона 5G, где запланировано использование полосы 4,8−4,99 ГГц. Это наиболее близкая зона 5G к границам Евросоюза.

Такие частоты используют военные авиационные системы НАТО, и российские базовые станции якобы могут мешать их связи, в том числе — системе распознавания «свой-чужой».

По словам представителя компании МТС Алексея Меркутова, сеть не коммерческая, а тестовая. Пока в компании не получили никаких распоряжений, касающихся тестирования, от Главного радиочастотного центра. Именно он направляет в МСЭ заявки на согласование частот.