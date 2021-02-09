Москва, , 11:30 — REGNUM В России седан Lexus ES укомплектовали фирменным телематическим комплексом Lexus Connected Services. Об этом сообщает пресс-служба Lexus.

Комплекс предназначен для управления опциями автомобиля через смартфон. Для этого необходимо скачать мобильное приложение Lexus Link в AppStore или Google Play. Благодаря телематическому комплексу можно узнать текущее местоположение машины, а также переслать её координаты другому человеку. Также комплекс позволяет посмотреть историю поездок, следить за пробегом и сроками техобслуживания.

Новое устройство также позволит владельцу авто записаться на техобслуживание к дилеру. Отдельно стоит отметить функцию, которая позволяет проанализировать стиль вождения.

Стоимость седана Lexus ES с телематикой начинается в России от 2,98 млн рублей. В компании обещают в будущем оснастить такой системой и другие модели марки.

Напомним, в прошлом году российские автолюбители приобрели 20 586 новых машин Lexus — на 8% меньше, чем в 2019 году. Таким образом марка Lexus заняла третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей.

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