Токио, , 10:50 — REGNUM Японская компания Suzuki представила гипербайк Hayabusa третьего поколения. Демонстрационное видео с мотоциклом размещено на YouTube-канале Suzuki Cycles.

Ещё в 2018 году из-за ужесточения экологических стандартов компании Suzuki и ряду других производителей пришлось прекратить выпуск своих мощных мотоциклов.

Теперь Suzuki удалось модернизировать мощный мотор Hayabusa, чтобы он соответствовал экологическому стандарту Евро-5. Таким образом, гипербайк Suzuki стал единственным представителем своего класса, оставшимся на рынке.

В движение мотоцикл приводит четырехцилиндровый силовой агрегат рабочим объёмом 1340 куб. см. Производительность мотора составляет 187,74 л. с. (9700 об/мин). Максимальная скорость мотоцикла ограничена электроникой на 300 км/ч. «Сотню» байк набирает за 3,2 секунды.

Ранее на заводе Suzuki в Индии началось производство автомобиля Jimny. Модели будут продаваться на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Индийская версия Jimny не отличается от той, которую выпускают на японском предприятии Kosai.

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