Москва, , 10:16 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi в России представил купе-кроссовер e-tron Sportback 55 quattro с электрическим мотором. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка стала доступна для заказа в России. Стоимость электрокара в базовой комплектации в версии Sportback 55 quattro составляет 6 485 000 рублей. Это на 205 тысяч дороже обычной версии e-tron.

Вариант электрокара 55 quattro укомплектован двумя электродвижками производительностью 360 «лошадей» (561 Нм). При кратковременной нагрузке максимальная мощность равна 408 л. с. (664 Нм). Питаются моторы от аккумулятора на 95 кВт-ч. Силовой агрегат позволяет машине разогнаться до «сотни» за 6,6 секунды. Дальность хода электромобиля на полностью заряженном аккумуляторе составляет 446 км.

Ранее стало известно, что компания First Automobile Works (FAW) и немецкий автопроизводитель Audi в Китае планируют создать новую компанию для производства электромобилей на «тележке» Premium Platform Electric (PPE).

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