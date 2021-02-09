Париж, , 09:51 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault планирует возродить модель 4L (Quatrelle) как субкомпактный электрокроссовер в виде фургона. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Электрокар создаётся в честь 60-летнего юбилея бензиновой версии 4L, который будет праздноваться компанией в этом году.

Прототип электрического фургона представят осенью нынешнего года, а к 2025 году модель запустят в массовое производство.

В общей сложности к 2025 году компания Renault планирует выпустить 14 ключевых моделей. Среди них будут семь электрокаров и семь машин С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») и D-сегмента (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей»).

Напомним, в конце января 2021 года компания Renault официально представила бюджетный компактный кроссовер Kiger стоимостью 550 тыс. рублей. Машина построена на бюджетной платформе CMF-A+.

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