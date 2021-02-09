Тольятти, Самарская область, , 09:15 — REGNUM АвтоВАЗ намерен возобновить выпуск внедорожника Niva Legend (бывшая модель Lada 4×4) в версии Bronto. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

При этом в компании пока не называют конкретные сроки выхода серийной модели. На данный момент известно, что Niva Legend Bronto будет иметь повышенные внедорожные свойства. В октябре 2020 года Lada 4×4 Bronto пропала из модельного ряда компании. Чтобы возобновить выпуск модели под новым названием, компании «ВИС-Авто» (дочернее предприятие «АвтоВАЗа») понадобилось пройти переаттестацию по стандартам Group Renault.

Версия Bronto отличается более высокой подвеской. Её клиренс равен 240 мм, что на 30 мм больше, чем у базового авто. Кроме того, задний мост авто имеет усиленные пружины, а передние амортизаторы модель получила от внедорожника Chevrolet Niva (Niva Travel).

В движение версия Legend приводится 1,7-литровым бензиновым движком мощностью 83 л. с. (129 Нм).

Ранее АвтоВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus Facelift F90. Авто получит подушку безопасности водителя, а также систему вызова экстренных оперативных служб. Под капотом самой мощной версии будет работать 106-сильный бензиновый мотор объёмом 1,6 литра.

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