Москва, , 08:56 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от модуля «Пирс» Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется 9 февраля на сайте государственной корпорации Роскосмос.

Отстыковка была произведена в 08:21 мск. В то же время, предполагается, что корабль начнет торможение двигателями в 11:30 мск и войдет в земную атмосферу в 12:04. Спустя две минуты он начнет разрушаться и несгораемые элементы конструкции корабля упадут в Тихий океан в несудоходном районе.

Напомним, космический грузовой корабль «Прогресс МС-15» запустили 23 июля 2020 года в 17:26 мск, он пристыковался к МКС в 20:45 в тот же день, установив рекорд по скорости полета к станции грузовых кораблей.