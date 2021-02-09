Москва, , 08:55 — REGNUM Самый главный недостаток турбомоторов — недолгий срок службы. Недостатки турбированных авто перечислил автообозреватель издания «АиФ» Владимир Гаврилов.

Турбомоторы позволяют машинам вписываться в строгие экологические нормы и наделяют их превосходными характеристиками. Поэтому турбированные моторы пользуются большой популярностью у автолюбителей.

Тем не менее срок службы турбины относительно небольшой — в среднем около десяти лет. Турбомотор приходится ремонтировать уже через 150−170 тыс. км. На вторичном рынке очень часто выставляют на продажу машины именно с таким пробегом.

Отмечается, что при покупке необходимо обратить внимание на выхлопную систему и на посторонние звуки, которые доносятся из-под капота. Если из выхлопной трубы выходит дым синего или чёрного цвета — это явный признак проблем с турбиной.

Ранее в США энтузиасты оснастили ВАЗ-2105 1988 года турбированным мотором от модели Toyota Supra. Таким образом производительность машины увеличилась до 540 «лошадей» (678 Нм).

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