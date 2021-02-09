Москва, , 08:38 — REGNUM Тестирование подводного беспилотного комплекса «Посейдон» и тяжелой ракеты РС-28 в России начнется в 2021 году. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Первая премьера концептуальной модели подводного дрона «Посейдон» прошла в марте 2018 года. Сейчас специалисты завершают разработку опытно-экспериментального носителя «Белгород» для «Посейдона».

Отмечается, что работы по межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат» также закончатся в ближайшее время. РС-28 заменит межконтинентальную ракету тяжелого класса РС-20В «Воевода». Пока же она состоит на вооружении двух дивизий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 «Армата» получил паспорт экспортного облика. Первая для него зарубежная премьера состоится в нынешнем году на выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).

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