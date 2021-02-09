Тайюань , Китай, , 08:27 — REGNUM Лаборатория «интеллектуальной» добычи ископаемых была создана в богатой углем провинции Шаньси на севере Китая с целью цифровой трансформации отрасли добычи угля страны, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Лаборатория в столице провинции городе Тайюане была совместно открыта компанией Huawei Technologies Co., Ltd., правительством Шаньси и еще двумя местными предприятиями.

Лаборатория будет помогать угольных шахтам сокращать рабочий персонал на особенно рискованны участках, повышать эффективность и безопасность труда путем освоения новых информационных технологий связи, включая беспроводные промышленные сети контроля, промышленные оптические сети и облачные вычисления.

Генеральный директор Huawei Жнь Чжэнфэй заявил, что компания надеется объединить новые технологии коммуникаций и управления с технологиями добычи угля с целью поддержки цифровой и интеллектуальной трансформации в угольной промышленности.

Компания намерена реализовать производственную модель, которая включает в себя «меньшее количество рабочих, большую безопасность и более высокую эффективность» и позволит работникам угольных шахт «носить костюмы и галстуки» на работе.