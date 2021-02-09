Москва, , 08:13 — REGNUM Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) в России оформили 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Первая сотня электронных паспортов была зарегистрирована в начале 2019 года. В конце лета 2020 года в системе был уже 1 млн ЭПТС.

Бумажные ПТС на выпускаемые в обращение модели можно было оформить до 1 ноября прошлого года. На данный момент ЭПТС стали обязательными для всех транспортных средств.

Однако водители, которые владеют машинами с бумажными ПТС, могут продолжать ими пользоваться, поскольку обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Кроме того, использование паспортов, выданных ранее, не будет ограничено какими-либо сроками.

ЭПТС были введены с целью сделать максимально прозрачными все операции с машинами. Они также позволяют отследить историю авто.

Напомним, с 3 декабря 2020 года в РФ начали действовать изменения, касающиеся водительских удостоверений и паспортов транспортного средства. Теперь надпись «Водительское удостоверение» находится вверху на лицевой стороне документа. Эта надпись дублируется на французском и английском языках.

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