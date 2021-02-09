Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Возможность введения нескольких платных функций для снижения зависимости от рекламных доходов рассматривает социальная сеть Twitter. Об этом 8 января сообщило агентство Bloomberg.

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Так, соцсеть может начать пополнять свой бюджет за счет получения платы от применения пользователями таких сервисов, как Tweetdeck. С его помощью читатель микроблогов способен просматривать несколько лент одновременно.

Кроме того, Twitter рассчитывает получать доход от таких функций, как «отмена отправки сообщений», ограничение рекламы, доступ к эксклюзивному контенту или загрузка более качественных видеороликов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что социальная сеть Facebook начнет удалять сообщения о коронавирусе и вакцинации от COVID-19, которые посчитает «ложными».

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