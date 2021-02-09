Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Новую функцию, позволяющую отправлять сообщения с видеороликами с отключенным звуком, испытывают разработчики мессенджера WhatsApp, 8 февраля сообщил портал WABetaInfo.

Ей можно будет воспользоваться в процессе редактирования видеофайлов, нажав соответствующий значок. Функция доступна в бета-версии приложения.

Также в мессенджер должны добавить новый набор анимированных стикеров и усовершенствовать функцию упоминания участников группового чата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сайт ZDNet распространил информацию о том, что в мессенджер Telegram добавили возможность переноса истории чатов из других подобных приложений, в том числе и из WhatsApp.

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