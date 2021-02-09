Москва, , 01:54 — REGNUM Российский автоматический грузовой корабль «Прогресс МС-15» 9 февраля будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) и затоплен в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отстыковка грузовика от МКС произойдёт в 08:21 мск, после чего «Прогресс МС-15» будет совершать полёт в автономном режиме. В 11:30 мск его двигательная установка запустится для торможения аппарата и его схода с орбиты. По расчётам, в атмосферу Земли корабль войдёт в 12:04 мск. Его несгораемые элементы упадут в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС» разрабатывался специально для обслуживания орбитальных станций. Именно он доставляет на МКС топливо, научное оборудование, воду, продовольствие и другие грузы, также с его помощью корректируют орбиту станции.

На 15 февраля с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту очередной космический грузовик — «Прогресс МС-16».

Как сообщало ИА REGNUM, отстыковка российского грузового корабля «Прогресс МС-15» Международной космической станции (МКС) запланирована на 9 февраля.

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