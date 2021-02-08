Москва, , 15:47 — REGNUM Многоцелевой истребитель 5-го поколения Су-57 получил кабину с максимальной степенью автоматизации процессов, говорится в статье в журнале «Новые горизонты», который выпускает Объединенная авиастроительная корпорация.

Сухой Су-57 Dmitry Zherdin

Процессы пилотирования и боевого применения на Су-57 максимально автоматизированы. За счёт этого разработчики смогли создать одноместный многофункциональный истребитель.

Начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании «Сухой» (в составе ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка — определяющие требования к эргономике кабины современного истребителя.

«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», — отметил Дорофеев.

Издание отмечает, что пилот может получать больший объём информации о тактической обстановке и о работе систем истребителя благодаря многофункциональным индикаторам. Технология интеллектуальной поддержки помогает ему выполнять поставленные задачи.

Напомним, Су-57 — самый современный многоцелевой боевой самолёт, выпускаемый в России.

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