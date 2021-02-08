Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Американский автолюбитель Стив Сасман установил на свой электрокар Tesla Model Y ковш для очистки снега. Видео с переделанным электрокаром размещено на YouTube-канале Tesla Income.

Однако металлический ковш владелец установи не спереди, а сзади авто на фаркопе. Но на удобство уборки снега это не повлияло, так как электрокар оснащен камерой заднего обзора и экранам на передней панели. Поэтому управление машиной одинаково комфортно.

На демонстрационном видео видно насколько легко производит маневр Самсан задним ходом. Автор ролика не только легко убирает свой участок, но и предлагает свои услуги местным жителям.

Ранее итальянское тюнинг-ателье Ares Design представило кабриолет на базе электрического лифтбэка Tesla Model S. Авто имеет выдвижную тканевую крышу и стильный обвес.

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