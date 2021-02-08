Москва, , 15:14 — REGNUM Фургон Citroen Berlingo второго поколения будет представлен в России в марте 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы французской компании.

Покупателям будут доступны версии фургона с двумя вариантами моторов и двумя вариантами длины кузова. Собирать новинку будут на предприятии «ПСМА РУС» в Калужской области.

Первый вариант модели будет предложен с кузовом длиной 4380 мм и грузовым отсеком объёмом 3,3 куб. м. Второй вариант кузова удлинён до 4628 мм. Его объём равен 3,7 куб. м. Также эта версия оснащена дополнительной правой боковой сдвижной дверью.

Высота пола грузового отсека фургона равна 613 мм, а задние двери открываются на 180 градусов. Таким образом, на фургоне можно перевозить до двух европаллетов размером 800 на 1200 мм.

Ранее компания Citroen официально представила новый электрофургон e-Berlingo. Новинка имеет два варианта колёсной базы. Вместимость грузового отсека авто в зависимости от версии варьируется от 3,3 до 4,4 куб. м. Фургон предназначен для перевозки грузов массой до 800 кг.

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