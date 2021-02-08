Сеул, , 16:43 — REGNUM В Южной Корее намерены заменить оборудование в идентификационной зоне противовоздушной обороны (KADIZ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, представители управления подписали 8 февраля контракт на разработку радара дальнего действия с представителями LIG Nex1. Контракт оценивается в 46 млрд вон (~$41 млн).

Известно, что данное решение было принято в связи с устареванием эксплуатируемого оборудования и увеличением числа случаев вхождения иностранных военных самолётов в зону опознавания ПВО.

В настоящее время в Южной Корее эксплуатируют оборудование, изготовленное в США и введенное в эксплуатацию до 1990 года.