Сеул, , 14:36 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group представил новую платформу для своих будущих электрокаров. Об этом сообщается на сайте компании.

Называться платформа будет Electric-Global Modular Platform (E-GMP). На ней электрифицированные новинки будут выпускаться уже в ближайшее время. Всего компания планирует выпустить в короткий срок 23 новых электрокара. Отмечается, что новая «тележка» будет применяться не только для легковых электромобилей, но и для электрокроссоверов.

Основным отличием новых моделей станет то, что аккумуляторная батарея будет расположена под полом, что позволит увеличить пространство в салоне, сделав авто более комфортным.

Напомним, Hyundai планирует к 2025 году продать на глобальном рынке более 1 млн электрокаров.

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