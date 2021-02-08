Москва, , 13:32 — REGNUM Компания KIA представила в России версию модели Ceed с новым турбированным мотором. Об этом сообщает портал Motor.

Теперь российская линейка семейства Ceed пополнится новым 150-сильным турбированным двигателем G4LH-5 Smartstream рабочим объёмом 1,5 литра. Этот агрегат заменит старый мотор 1.4 T-GDi G4LD-5. Турбомотор будет функционировать с семипозиционным «роботом» с двумя сцеплениями.

Новый мотор имеет непосредственный впрыск бензина, а его рабочий объём равен 1482 кубических сантиметра. Этот агрегат уже ставится на пятидверки, продающиеся в КНР, Индии и Европе.

Ожидается, что до «сотни» автомобиль с новым мотором будет разгоняться за 0,3 секунды.

Ранее компания KIA представила модернизированные версии кроссовера KIA Soul с новой опцией ROA (система напоминания о присутствии пассажиров на задних креслах).

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