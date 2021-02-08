Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Тюнинговое ателье AddArmor из американского города Джексон представило пикап Hennessey VelociRaptor со скрытым композитным бронированием. Об этом сообщается на сайте Carscoops со ссылкой на свои источники.

В компании утверждают, что суперпикап с броней теперь способен выдержать обстрел и даже подрыв. В качестве брони специалисты ателье установили поликарбонатный композит Dyneema. Он в 15 раз прочнее стали и на 40% прочнее, чем кевлар.

Броня авто может защитить водителя и пассажиров от обстрела из автомата Калашникова, а также от попадания осколков от самодельного взрывного устройства. В компании не сообщают, какой класс бронирования у пикапа.

Стоит также отметить, что VelociRaptor получит дополнительно набор опций безопасности, усиленные тормоза Brembo и шины, позволяющие передвигаться со скоростью до 80 км/ч даже при простреле.

До «сотни» VelociRaptor разгоняется за 4,2 секунды. Мощность бронированой машины равна 600 л. с.

Ранее стало известно, что министерство обороны США безвозмездно передаст Греции более 1 тыс. единиц Cadillac М1117 ASV Guardian 4×4, созданных военным подразделением Cadillac Gage.

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