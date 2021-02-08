Берлин, , 12:51 — REGNUM Спортивное подразделение Audi представило свою версию новой модели RS 3 под названием LMS. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинка создана на основе болида Audi A3 четвёртого поколения. Внешне гоночная версия Audi RS 3 выделяется оригинальным широкофюзеляжным аэродинамическим обвесом из карбона, большим регулируемым задним антикрылом и очень узкой головной оптикой. Облегченный кузов усилен каркасом безопасности.

В движение модель приводит модернизированный четырехцилиндровый турбированный двигатель 2.0 EA888 четвёртого поколения. Его максимальная мощность составляет 340 «лошадей» (420 Нм), что на 10 л. с. выше, чем у исходной модели. Такое небольшое увеличение производительности болида связано с жёстким регламентом гонок класса TCR.

В качестве трансмиссии у автомобиля шестипозиционная секвентальная коробка передач с облегчённым сцеплением Hewland, которая передаёт крутящий момент на переднюю ось.

Ранее компания Audi представила свой третий купе-кроссовер Q5 Sportback. В моторной линейке автомобиля три версии силовых агрегатов. Два мотора имеют прямой впрыск с турбонаддувом (TDI), а один — получил турбодвигатель с послойным впрыском топлива (TFSI).

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