Берлин, , 12:13 — REGNUM Немецкое ателье Novitec дофорсировало силовой агрегат McLaren 765LT. Об этом сообщается на сайте компании.

Заводская версия McLaren 765LT комплектуется четырёхлитровым мотором V8 максимальной мощностью 765 «лошадей» (800 Нм). Актуальный суперкар имеет впечатляющие динамические параметры. Так, скорость 100 км/ч авто набирает за 2,8 секунды.

Однако этот показатель специалистам из Novitec удалось улучшить. После модернизации автомобиль может набирать «сотню» за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 330 км/ч.

В ателье создали специальный комплект, состоящий из нового блока управления и новой фирменной прошивки. Модернизация системы позволила увеличить давление наддува. Кроме того, была перенастроена подача топлива и система зажигания.

Также тюнеры установили систему выпуска с эффектным звуком выхлопа. За доплату специалисты компании готовы покрыть трубы золотой краской.

Ранее американская компания Roadster Shop представила рестомод Chevrolet Silverado K20 с турбированным бензиновым мотором V8 GM LT4 рабочим объёмом 6,2 л и мощностью 650 «лошадей» (880 Нм).

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