Рейкьявик, , 11:54 — REGNUM Исландское тюнинг-ателье Arctic Trucks и британский филиал Toyota доработали рестайлинговый пикап Toyota Hilux AT35. Об этом сообщается на сайте производителя.

Главное новшество — это увеличенный до 375 мм (+65 мм) дорожный просвет. Специалисты компаний адаптировали пикап к преодолению бездорожья, а также повысили плавность хода.

Автомобиль может похвастаться модернизированным шасси. «Обута» машина во вседорожные шины BFGoodrich диаметром 35 дюймов (889 мм).

Тюнеры оснастили модель усиленной рамой, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и заменили пружины на передней оси. Также была расширена колея и доработана коробка передач.

Внешне Toyota Hilux AT35 выделяется широкофюзеляжным обвесом с кастомными (сделанными по индивидуальному проекту) арками и подножками.

Машина стоит от 4,8 тысячи фунтов стерлингов (около 492 тыс. рублей).

Напомним, Arctic Trucks — это международная автокомпания, которая создана в Исландии. Она имеет свои филиалы в Великобритании, Норвегии, Финляндии, Польше, ОАЭ и России. Компания специализируется на модернизации полноприводных машин, чтобы их можно было использовать в сложных условиях бездорожья.

Читайте также: В России представлены спортивные версии Toyota Corolla и C-HR