Стокгольм, 8 февраля 2021, 11:35 — REGNUM В сети появилось видео испытания тестового экземпляра кроссовера Ferrari Purosangue. Ролик с автомобилем размещён на странице пользователя @stephanbarral в социальной сети Instagram.
На видео продемонстрировано полностью закамуфлированное авто, выезжающее на шведскую дорогу общего пользования.
В компании уверяют, что новинка станет самым практичным автомобилем из когда-либо построенных Ferrari машин. Владельцы этого авто смогут эксплуатировать Ferrari Purosangue в дождь, в ясную погоду и по очень заснеженным дорогам. Таким образом, новая модель итальянской компании может выдерживать любые погодные условия.
Под капотом кроссовера будет функционировать мотор V12 либо V8 в зависимости от версии.
Ранее в отчёте подразделения минобороны Соединенных Штатов по операционным испытаниям и оценке были опубликованы результаты испытаний нового американского штурмового багги Infantry Squad Vehicle (ISV). Он оказался непригоден для выполнения своих основных задач из-за небольшого внутреннего пространства. Автомобиль не смог вместить в себя всё необходимое для выполнения боевых операций оборудование.
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