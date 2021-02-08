Стокгольм, , 11:35 — REGNUM В сети появилось видео испытания тестового экземпляра кроссовера Ferrari Purosangue. Ролик с автомобилем размещён на странице пользователя @stephanbarral в социальной сети Instagram.

На видео продемонстрировано полностью закамуфлированное авто, выезжающее на шведскую дорогу общего пользования.

В компании уверяют, что новинка станет самым практичным автомобилем из когда-либо построенных Ferrari машин. Владельцы этого авто смогут эксплуатировать Ferrari Purosangue в дождь, в ясную погоду и по очень заснеженным дорогам. Таким образом, новая модель итальянской компании может выдерживать любые погодные условия.

Под капотом кроссовера будет функционировать мотор V12 либо V8 в зависимости от версии.

Ранее в отчёте подразделения минобороны Соединенных Штатов по операционным испытаниям и оценке были опубликованы результаты испытаний нового американского штурмового багги Infantry Squad Vehicle (ISV). Он оказался непригоден для выполнения своих основных задач из-за небольшого внутреннего пространства. Автомобиль не смог вместить в себя всё необходимое для выполнения боевых операций оборудование.

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