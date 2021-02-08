Минск, , 11:13 — REGNUM Минский завод колесных тягачей разработал праворульную версию полноприводного тактического грузовика МЗКТ-500 200. Демонстрационное видео с испытаниями новинки размещено на YouTube-канале VOLAT Official.

Праворульный грузовик предназначен для рынков Африки и Азии, где принято левостороннее движение.

Новый автомобиль будет иметь увеличенную на 1,8 тонны грузоподъемность. Теперь она составит пять тонн. Кроме того, машина оснащена новой лебедкой с тяговым усилием до семи тонн, в то время как у базовой версии этот показатель равен четырём тоннам. Грузовик способен буксировать прицеп массой до восьми тонн.

Среди новшеств модели можно отметить усиленные пружины подвески и два топливных бака по 190 л каждый. Они заменили прежние 110-литровые баки.

В качестве силового агрегата у МЗКТ-500 200 четырёхлитровый китайский турбированный мотор Weichai Power производительностью 220 л. с. (800 Нм). Он трудится с шестискоростной механической трансмиссией Fast Gear.

Напомним, в прошлом году в России было изготовлено 142 тыс. единиц грузовых машин, что на 8,7% меньше, чем в 2019 году.

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