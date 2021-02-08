Киев, , 10:53 — REGNUM Украинская государственная компания «Артем» разрабатывает дроны-камикадзе. Об этом сообщает портал «Военное дело» со ссылкой на председателя правления украинской государственной компании «Артем» Владимира Зимина.

По словам Зимина, создание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является перспективным направлениям деятельности госкомпании.

Глава предприятия отметил, что линейка БПЛА будет включать в себя несколько версий: с термобарической, осколочно-фугасной и комбинированной боевой частью. Дрон с термобарической боевой частью и ударным ядром сможет уничтожать легкобронированные машины.

Зимин добавил, что образцы новых БПЛА будут представлены компанией в самое ближайшее время.

Ранее стало известно, что российские конструкторы и инженеры ЦНИИ «Буревестник» будут разрабатывать роботизированную версию сверхдальнобойной самоходной гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» с более мощным вооружением. Она будет работать без экипажа.

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