Нижний Новгород, , 10:32 — REGNUM Российские конструкторы и инженеры разрабатывают роботизированную версию сверхдальнобойной самоходной гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». Об этом сообщается на сайте «Военное дело».

2С35 «Коалиция-СВ» Vitaly V. Kuzmin

По данным журналистов издания, из данной самоходной артиллерийской установки (САУ) в будущем могут сделать боевого робота с более мощным вооружением. Специалисты доработают установку, чтобы она могла работать без экипажа.

На данный момент специалисты ЦНИИ «Буревестник» разработали на базе гаубицы термоэлектрохимическую артиллерийскую установку. Пока это экспериментальная версия САУ. Её боевая мощь в 1,5 раза превысила аналогичный показатель традиционных САУ.

Дальность стрельбы актуальной версии гаубицы превышает 70 км. При этом стреляет 2С35 «Коалиция-СВ» высокоточными боеприпасами. САУ уже имеет роботизированное отделение с полной автоматизацией процессов подготовки выстрелов.

Ранее стало известно, что гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» в ближайшее время поступят на вооружение одного из соединений Южного военного округа (ЮВО).

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